سرکاری مکانات کی 50سالہ مدت مکمل ،سانحہ پیش آنیکا خطرہ
جوہرآباد (نمائندہ دُنیا)پچاس کی دہائی میں جوہرآباد شہر کی آبادکاری کے وقت تعمیر کیے گئے سرکاری مکانات اپنی 50 سالہ مدت پوری کرنے کے بعد انتہائی خطرناک شکل اختیار کر چکے ہیں۔
اگر ان کی تعمیر و مرمت پر فوری توجہ نہ دی گئی تو کسی بھی وقت خطرناک سانحہ پیش آ سکتا ہے ۔عوامی حلقوں کے مطابق گزشتہ 50 سالوں میں ان مکانات پر مرمت کے لیے ایک پائی تک خرچ نہیں کی گئی، جس کے باعث جوہرآباد کے علاقہ ایس ٹائپ اور جی ٹائپ کے بعض مکانات گرنے کے قریب ہیں اور مکینوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان مکانات کا تفصیلی سروے کرایا جائے ، اور خطرناک قرار دیے گئے مکانات کو فوری طور پر خالی کرا کر ان کی مرمت یا دوبارہ تعمیر کی جائے ۔