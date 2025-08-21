صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ میں قبضہ مافیا بے لگام ،تجاوزات ختم کروائی جائیں،شہری

  • سرگودھا
بھیرہ میں قبضہ مافیا بے لگام ،تجاوزات ختم کروائی جائیں،شہری

بھیرہ (نامہ نگار)بھیرہ میں قبضہ مافیا روز بروز بے لگام ہوتا جا رہا ہے ۔ انتظامیہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ تجاوزات قائم کر لی گئی ہیں۔

محمد نعیم، محمد یونس، اقبال احمد، شفیق الرحمن، محمد اسلم اور اکبر علی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی کارروائیاں وقتی اور نمائشی ہیں جبکہ قابض عناصر کھلے عام سرکاری اراضی پر قابض ہیں،انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا سے مطالبہ کیا کہ پیرا فورس کو فوری طور پر بھیرہ بھیجا جائے تاکہ مؤثر کارروائی کر کے تمام غیر قانونی تجاوزات ختم کر کے سرکاری زمین واگزار کرائی جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر قبضہ مافیا کے خلاف مستقل بنیادوں پر کارروائی نہ کی گئی تو یہ عناصر مزید حوصلہ پکڑ لیں گے ، جس سے عوامی حقوق شدید متاثر ہوں گے ۔

 

