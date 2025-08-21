صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے سرگودھا کا تعزیتی اجلاس زیر صدارت

  سرگودھا
پی ایم اے سرگودھا کا تعزیتی اجلاس زیر صدارت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پی ایم اے سرگودھا کا تعزیتی اجلاس زیر صدارت ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر محمد اقبال بھلوانہ کے چھوٹے بھائی مظہر اقبال بھلوانہ کی ناگہانی وفات پر گہرے دکھ و غم کا اظہار کرتے ہوئے۔۔۔

مرحوم کیلئے مغفرت اور لواحقین کیلئے صبر و جمیل کی دعا کی گئی۔ اجلاس میں ڈاکٹر کیپٹن عمر حیات بچہ’ ڈاکٹر عابد خان’ ڈاکٹر طاہر منیر چوہدری’ ڈاکٹر مشتاق احمد چیمہ’ ڈاکٹر محمد اسد اسلم’ ڈاکٹر نذر ملک’ ڈاکٹر شیخ امیر ’ ڈاکٹر غلام سرور چوہدری’ ڈاکٹر مشتاق احمد ملک’ ڈاکٹر فواد حسین’ پروفیسر ڈاکٹر خالد ریحان’پروفیسر ڈاکٹر احمد نواز بھٹی دیگر ڈاکٹرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ 

 

