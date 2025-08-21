کروڑوں روپے سے تعمیر کارپٹ روڈ حالیہ بارشوں سے متاثر
کندیاں (نمائندہ دنیا ) کروڑوں روپے کی خطیر رقم سے حال ہی میں تعمیر ہونے والا پپلاں-کلورکوٹ کارپٹ روڈ، جو موسٰی والی کے قریب سے گزرتا ہے ، حالیہ بارشوں کے باعث شدید متاثر ہوا ہے ۔
تیز بارشوں کے بعد سڑک کے دونوں اطراف گہرے شگاف پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف سڑک کی ساخت کمزور ہو گئی ہے بلکہ اس کے مکمل تباہ ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے ،ہل علاقے نے بتایا کہ اگر فوری طور پر لال مٹی ڈال کر پریسنگ کا عمل شروع نہ کیا گیا تو سڑک کی ایک سائیڈ مکمل طور پر بیٹھ جانے اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہے ۔ اس صورتحال میں نہ صرف مقامی ٹریفک متاثر ہوگی بلکہ پپلاں اور کلورکوٹ کے درمیان روزانہ سفر کرنے والے ہزاروں افراد شدید مشکلات کا شکار ہو جائیں گے سماجی و عوامی حلقوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ اس اہم عوامی منصوبے کو تباہی سے بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں ۔