صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل اور ایس ڈی ای او عبدالجبار بٹ کی زیر نگرانی پیرا فورس نے شہر بھر میں وزٹ کیا۔۔۔

 اس موقع پر شہر کے مرکزی بازاروں، اہم شاہراہوں اور حساس مقامات پر پیرا فورس کے جوانوں کی جانب سے بذریعہ لاؤڈ سپیکر اعلانات کروائے گئے کہ تجاوزات از خود ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری طور پر جاری ریٹ لسٹوں پر اشیاء کی فروخت یقینی بنائی جائے ، حکومتی احکامات پر عملدرآمد نہ کرنے اور تجاوازت کے خاتمہ میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیدپور ماڈل ویلج میں آپریشن،200غیر قانونی تعمیرات مسمار:نیشنل پارک کی 191کنال اراضی واگزار

کنٹونمنٹ بورڈ، پانی بلوں میں 112فیصد اضافہ کر دیا گیا

چیئرمین سینیٹ نے حطار میں مری اسپارکلٹس واٹر فلنگ پلانٹ کا افتتاح کیا

این ایچ اے سڑکوں کی مکمل بحالی تک سرگرم عمل رہیگا، علیم خان

موبی لنک بینک کا نظام ٹیمینوس کے جدید ورژن پر منتقل

چودھری نثار کو سیاست میں متحرک رہنا چاہئے، گورنر پنجاب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن