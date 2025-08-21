اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی پیر افورس کا شہر کا دورہ،تجاوزات ختم کرنے کے اعلانات
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل اور ایس ڈی ای او عبدالجبار بٹ کی زیر نگرانی پیرا فورس نے شہر بھر میں وزٹ کیا۔۔۔
اس موقع پر شہر کے مرکزی بازاروں، اہم شاہراہوں اور حساس مقامات پر پیرا فورس کے جوانوں کی جانب سے بذریعہ لاؤڈ سپیکر اعلانات کروائے گئے کہ تجاوزات از خود ختم کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری طور پر جاری ریٹ لسٹوں پر اشیاء کی فروخت یقینی بنائی جائے ، حکومتی احکامات پر عملدرآمد نہ کرنے اور تجاوازت کے خاتمہ میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔