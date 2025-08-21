پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کیلئے تربیتی ورکشاپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا ریجن میں پولیس افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ اور تفتیشی عمل کو مزید مؤثر بنانے کے لیے دو روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔
ورکشاپ میں سرگودھا، خوشاب، میانوالی اور بھکر اضلاع کے 30 پولیس افسران نے بھرپور شرکت کی۔تربیتی ورکشاپ کا مقصد کرائم سین کے تحفظ، شواہد کے محفوظ اندراج، گواہوں کے بیانات میں تسلسل، قانونی فریم ورک کی سمجھ بوجھ اور کیس فائل آڈٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر ماہر کرائم سین انویسٹی گیٹرز، پراسیکیوٹر اور سینئر کریمنل وکلاء نے افسران کو لیکچر دیے ۔