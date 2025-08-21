صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب میں مفاہمت کی شادداشت پر دستحط

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب میں مفاہمت کی شادداشت پر دستحط

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا اور روٹری کلب سرگودھا کے مابین ماحولیاتی تحفظ اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔

معاہدے پر دستخط ڈائریکٹراورک پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال اور صدر روٹری کلب مختار مرزا نے کیے ، جبکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان اور دونوں اداروں کے سینئر افسران بھی تقریب میں موجود تھے ۔اس معاہدے کا مقصد پائیدار طرزِ عمل کو فروغ دے کر اور قدرتی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنا کر ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینا ہے ۔ 

 

