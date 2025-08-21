پیرا فورس کا چک نمبر 46 جنوبی میں تجاوزات کیخلاف آپریشن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل کی سربراہی میں شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا پیرا فورس نے چک نمبر 46 جنوبی میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کرتے ہوئے مسمار کر دیا۔
واضح رہے کہ سرگودہا فیصل آباد روڈ پر 46جنوبی کا علاقہ جو بھاری ٹریفک کی گزرگاہ ہونے کی وجہ سے حادثات کے خطرات سے دوچار رہتا ہے ۔ اس شاہراہ پر موجود تجاوزات ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے ہنگامی صورتحال میں ایمبولینسز اور ریسکیو گاڑیوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے اور کسی کو بھی سڑکوں یا سرکاری زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپریشن کے دوران درجنوں غیر قانونی دکانیں، تعمیرات اور رکشہ اسٹینڈز ہٹائے گئے ، جبکہ دکانداروں اور مقامی رہائشیوں کو سخت وارننگ دی گئی کہ آئندہ تجاوزات کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سڑکوں کے اطراف قبضہ نہ کریں، ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں اور ریسکیو و ہنگامی سروسز کے لیے راستہ کھلا رکھیں تاکہ قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔