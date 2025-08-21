تاجر برادری کاخانیوال میں سپورٹس سرگرمیاں بحال ہونے پر اظہار تشکر
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )مختلف تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اڑھائی سال بعد خانیوال شہر میں ۔۔۔
سپورٹس سرگرمیاں بحال ہوئیں۔محمدارشاد گادھی ، ملک محمود علی ، شیخ حکیم الدین او رپرویز پراچہ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور پنجاب سپورٹس بورڈ خصوصا ڈی جی سپورٹس پنجاب ملک خضر افضال اور منسٹر سپورٹس فیصل ایوب کھوکھر کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ حالیہ ایونٹس میں کھلاڑیوں کو مکمل کٹس مہیا کی گئیں جس سے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ایسے ہی سپورٹس سرگرمیاں جاری رہیں تو کاروباری احباب کھیلوں کے فروغ کے لیے ڈونیشن بھی دیں گے ۔