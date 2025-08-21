صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجر برادری کاخانیوال میں سپورٹس سرگرمیاں بحال ہونے پر اظہار تشکر

  • سرگودھا
تاجر برادری کاخانیوال میں سپورٹس سرگرمیاں بحال ہونے پر اظہار تشکر

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )مختلف تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اڑھائی سال بعد خانیوال شہر میں ۔۔۔

سپورٹس سرگرمیاں بحال ہوئیں۔محمدارشاد گادھی ، ملک محمود علی ، شیخ حکیم الدین او رپرویز پراچہ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ اور پنجاب سپورٹس بورڈ خصوصا ڈی جی سپورٹس پنجاب ملک خضر افضال اور منسٹر سپورٹس فیصل ایوب کھوکھر کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ حالیہ ایونٹس میں کھلاڑیوں کو مکمل کٹس مہیا کی گئیں جس سے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ایسے ہی سپورٹس سرگرمیاں جاری رہیں تو کاروباری احباب کھیلوں کے فروغ کے لیے ڈونیشن بھی دیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی سموگ اور ڈس انفیکشن گن مشین کا افتتاح

نئی تعمیر شدہ دکانوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے ، ڈی سی خانیوال

طالبعلم کی نہم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی

رجسٹرار ویمن یونیورسٹی کا برطانیہ کا دورہ مکمل، اہم معاہدے

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی پتی اور مصالحے برآمد

اینٹی کرپشن کا چھاپہ، اے ایس آئی رشوت لیتے گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن