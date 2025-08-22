صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28صفر کے جلوس کی سیکورٹی ،انتظامی اقدامات کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا محمد ابوبکر اور اے ڈی سی ہیڈکوارٹر ماجد بن احمد کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں 28 صفر کے جلوس کے لیے سیکورٹی اور انتظامی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

 اجلاس میں پولیس، محکمہ صحت، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، ٹریفک پولیس، واسا، میونسپل کارپوریشن اور جلوس منتظمین سمیت دیگر محکموں کے افسران نے بھرپور شرکت کی۔اجلاس میں متعلقہ محکموں کی جانب سے پیش کیے گئے کانٹیجنی پلانز پر بریفنگ دی گئی اور جلوس کے روٹس پر شہری سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے عملی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ جلوس کے دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جلوس کے روٹس پر گشت کے ساتھ ساتھ ناکہ بندی اور سی سی ٹی وی مانیٹرنگ بھی یقینی بنائیں گے ۔ ایمرجنسی کی صورت میں فوری ردعمل کے لیے ریسکیو 1122 اور محکمہ صحت کی موبائل ٹیموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی جبکہ سول ڈیفنس کے اہلکار بھی اپنے فرائض سرانجام دیں گے ۔ ٹریفک پولیس کو ٹریفک کے متبادل راستوں اور شہریوں کی سہولت کے لیے مؤثر ٹریفک پلان ترتیب دینے کا پابند بنایا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رانا محمد ابوبکر نے کہا کہ جلوس میں شریک اعزداروں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے اور تمام ادارے قریبی رابطے اور باہمی تعاون کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی کوتاہی یا غفلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 

 

