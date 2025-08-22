نامعلوم چور دو کریانہ سٹورز کا صفایا کر گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور دو کریانہ سٹورز کا صفایا کر گئے بتایا جاتا ہے کہ 92شمالی کے رہائشی عطاء الرحمان اور کوٹ بھائی خان کے ظفر اقبال کی دوکانوں میں نقب لگا کر نامعلوم افراد نے چینی ، گھی، دالیں، چاو ل و دیگر اشیائے خورونوش چوری کر لیں اور فرار ہو گئے ، متاثرین کی اطلاع پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
