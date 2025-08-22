عزاداری جلوس کے پیش نظر کل سرگودھا کے سکولز اور کالجز میں تعطیل کا اعلان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم نے 23 اگست (28 صفر) بروز ہفتہ کو شہر میں عزاداری جلوس کے پیش نظر تمام سرکاری و نجی تعلیمی اداروں (اسکولز و کالجز) میں مقامی تعطیل کا اعلان کر دیا ہے ۔ تعطیل کا اطلاق صرف سرگودہا شہر کے تعلیمی اداروں پر ہوگا۔
