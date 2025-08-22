صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر خموشاں اتھارٹی غیر فعال

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث شہر خموشاں اتھارٹی غیر فعال ہونے سے سرگودہا سمیت صوبہ بھر کے متعدد اضلاع میں بنائے گئے ماڈل قبرستان غیر فعال ہو کر رہ گئے ہیں۔۔۔

 حکومت نے وفات پا جانے والے شہریوں کی تدفین کے لیے ماڈل قبرستان بنائے تھے اس سلسلہ میں سرگودہا میں بھی ایک ماڈل قبرستان بنا کر عملہ تعینات کیا گیا تھا لیکن بعد ازاں فنڈز کی عدم فراہمی اور حکومت کی عدم توجہی کے باعث ماڈل قبرستان غیر فعال ہونے پر ان ماڈل قبرستان کے ساتھ ڈیوٹی دینے والے ملازمین کو ضلع کونسلوں میں ضم کر دیئے گئے جس کی وجہ سے ان ماڈل قبرستانوں کی کارکردگی متاثر ہوکر رہ گئی ہیں جس سے اس منصوبے پر خرچ ہونے کروڑوں کے فنڈ ضائع ہو گئے ہیں۔

 

