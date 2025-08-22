صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ اصلاح اسیران آفس کیلئے 7کروڑ سے زائدکے فنڈز فراہم

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودہا میں محکمہ اصلاح اسیران کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے فیصل آباد روڈ پر ساڑھے سات کروڑ سے زائد لاگت سے دفتر کی عمارت بنانے کے لیے فنڈ جاری کر دیئے ہیں۔۔۔

عمارت کی تعمیر زور وشور سے جاری ہے ڈپٹی ڈائریکٹر سرگودھا ڈویژن محمد عدیل اشرف کے مطابق مذکورہ محکمہ سزا یافتہ قیدیوں کو جرائم پیشہ بننے کے بجائے با عزت شہری بنانے کے لئے جیلوں سے قیدیوں پروبیشن پر رہا کراکے سرکاری خزانے پر پڑنے والے بوجھ کو بھی کم کرتا ہے یہ ادارہ براہِ راست پنجاب پروبیشن اینڈ پیرول سروس کے زیرِ انتظام کام کرے گااوریہاں ان مجرمین کی انفرادی ضروریات اور جرائم کی بنیادی وجوہات کو مدِنظر رکھتے ہوئے ان کی تربیت اور اصلاح کی جائے گی تاکہ وہ معاشرے کے کارآمد اور قانون پسند شہری بن سکیں محمد عدیل اشرف نے کہا کہ یہ مرکز مجرمین کی اصلاح اور عوامی تحفظ کے ایک نئے باب کی علامت ہے ۔ 

 

