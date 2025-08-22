ناقص کارکردگی ،ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 2سپر وائزر برطرف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر سرگودہا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رانا شاہد عمران نے ناقص کارکردگی اور غفلت برتنے پر ایم سی 11 کے سپروائزر سرور اور ایم سی 18 کے سپروائزر احسان اﷲ کو فوری طور پر عہدوں سے برطرف کر دیا ہے ۔
تفصیلات کے مطابق سی ای او نے جمعرات کے روز ایم سی 11 اور ایم سی 18 کا اچانک دورہ کیا۔ معائنے کے دوران متعدد بے ضابطگیاں سامنے آئیں اور مختلف مقامات پر کھلے کوڑے کے ڈھیر پائے گئے ۔ فیلڈ میں کوئی سینیٹری ورکر موجود نہیں تھا جبک علاقوں میں کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا تھا۔ اسی طرح مرکزی سڑکوں کے کنارے ملبے کے ڈھیر بھی دیکھے گئے ۔ ان مشاہدات کی بنیاد پر سپروائزر سرور اور احسان اﷲ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران کی جانب سے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ شہر کی صفائی کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیاجائیگا۔