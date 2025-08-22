صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدرتی آفات ہمارے اعمالوں کے نتیجہ میں آتی ہیں، عبدالستار گجر

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ممبر سنٹر ایگزیکٹو کمیٹی جے یو آئی عبدالستار گجر نے کہا ہے کہ قدرتی آفات ہمارے اعمالوں کے نتیجہ میں آتی ہیں۔۔۔

 پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں درختوں، پہاڑوں کی کٹائی اور دریائی نالوں پر تعمیرات کر کے قدرت سے ٹکرانے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے معمولی سیلاب بھی آفت کی شکل اختیار کر گئے اور سینکڑوں افراد سیلاب میں جاں بحق اور ہزاروں زخمی ہوئے ، اسی طرح شہروں میں نکاسی آب، گٹروں کی صفائی ستھرائی کروانے کی بجائے فنڈ کھا جانے سے پانی کی تباہی اب میدانی علاقوں میں بھی آن شروع ہو گئی ہے ۔

 

