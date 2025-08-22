صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمہوریت ہے نہ سیاسی استحکام اور نہ ہی آئین کی بالا دستی :ریحان انصاری

  سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سٹی صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن ریحان انصاری نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکا م ہے نہ آئین کی با لادستی اور نہ ہی جمہور یت،معاشی صورتحا ل بگڑ ر ہی ہے 45فیصد آبادی غر بت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے۔۔۔

 ہو ش روبا مہنگا ئی نے عو ام کی کمر توڑ د ی بے ر وز گا ر ی و با ل جا ن بن چکی ہے پاکستا ن پیپلزپارٹی اور ا س کے چیئرمین بلاو ل بھٹو زردا ر ی موجو د ہ حا لا ت میں سیاسی اور معاشی استحکا م کیلئے اپنا تاریخ ساز کلیدی کر دار اداکررہے ہیں۔

 

