ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام تقریب طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نجی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام تقریب منعقد ہوئی اس موقع پر کامیاب طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔۔۔
تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد رانا تھے جبکہ اس موقع پر ایم ڈی لائف انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنسز ڈاکٹر محمد اشرف چاوڑا سیاسی سماجی راہنما ملک حاجی احمد کھوکھر مسلم لیگ ن کے راہنما ملک مظہر فرید کھوکھر ڈویڑنل انفارمیشن سیکرٹری طارق محمود قاسمی ڈاکٹر عبدالحق، حافظ ملک آمین کھوکھر معروف صحافی سماجی راہنما طارق منہاس سمیت دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر ادارہ کے طلبہ و طالبات نے جذبہ حب الو طنی پر مبنی تقاریر ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے اور خوب داد سمیٹی ۔