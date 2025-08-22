صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام تقریب طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم

  • سرگودھا
ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام تقریب طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نجی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر انتظام تقریب منعقد ہوئی اس موقع پر کامیاب طلبہ اور طالبات میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔۔۔

 تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد رانا تھے جبکہ اس موقع پر ایم ڈی لائف انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ سائنسز ڈاکٹر محمد اشرف چاوڑا سیاسی سماجی راہنما ملک حاجی احمد کھوکھر مسلم لیگ ن کے راہنما ملک مظہر فرید کھوکھر ڈویڑنل انفارمیشن سیکرٹری طارق محمود قاسمی ڈاکٹر عبدالحق، حافظ ملک آمین کھوکھر معروف صحافی سماجی راہنما طارق منہاس سمیت دیگر نے خطاب کیا اس موقع پر ادارہ کے طلبہ و طالبات نے جذبہ حب الو طنی پر مبنی تقاریر ٹیبلوز اور ملی نغمے پیش کیے اور خوب داد سمیٹی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ