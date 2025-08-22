سیلاب سے تباہی اور امدادی ہیلی کاپٹر کے حادثے پر غمزدہ ہیں،سلطان محمود وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان میں سیلاب سے تباہی اور امدادی ہیلی کاپٹر کے حادثے پر غمزدہ ہیں۔ ان خیالات کا اظہار این او وی ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا و شاہ پور جیل اوورسیز چوہدری سلطان محمود وڑائچ نے اپنے جاری بیان میں کیا۔
انہوں نے کہا کہ ان سے ہمدردی ہے جنہوں نے اپنے پیاروں، گھروں اور معاش کو کھو دیا اس مشکل وقت میں متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں، امدادی سرگرمیوں کیلئے الخدمت فاونڈیشن ، رضا کاروں اور مقامی کمیونٹیز کی ہمت اور عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیلاب سے ہونے والی تباہی کا پیمانہ دل دہلا دینے والا ہے ہم متاثرہ افراد کے لیے اپنی گہری دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں ۔