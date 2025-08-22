صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جانوروں کے علاج میں مویشی پال حضرات کو مشکلات

  • سرگودھا
جانوروں کے علاج میں مویشی پال حضرات کو مشکلات

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مویشی پال حضرات نے حالیہ برسات کے بعد لمپی سکن ڈیزیز کے ساتھ ساتھ جانوروں میں گل گھوٹو اور منہ کھر کی بیماری تیزی سے پھیلنے اور اس حوالے سے لائیوسٹاک حکام کی جانب سے اقدامات کے فقدان پر تشویش کااظہار کیاہے۔۔۔

 ان کا کہنا ہے کہ انتظامی سطح پر انہیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں، بیمار جانوروں کا مہنگے داموں علاج کروانے پر مجبور ہیں، فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ہے انہوں نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

