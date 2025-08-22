ڈی سی ریٹ کا شیڈول جاری نہ ہوسکا،خزانے کو بھاری نقصان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)افسروں کی عدم توجہ اور سنگین غفلت کے باعث رواں مالی سا ل کے تحت ڈی سی ریٹ کا شیڈول جاری نہ ہونے کے باعث سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان، جبکہ اربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی داؤپر لگ گئی۔۔۔
ذرائع کے مطابق مالی سال کے آغاز پر شہری و دیہی علاقوں کی سکنی اور کمرشل اراضی کا ڈی سی ریٹ مقرر کر کے شیڈول جاری کر دیا جاتا ہے صوبائی حکومت کی ہدایت کے مطابق یہ شیڈول ہر سال دس جولائی تک تمام رجسٹرار دفاتر کو تک پہنچنا ضروری ہے مگر ضلع سرگودھا کی چھ تحصیلو ں بھلوال، بھیرہ، سلانوالی، کوٹمومن ، ساہی وال اور شاہ پور میں شیڈول جاری ہو چکا ہے مگر سب سے بڑی تحصیل سرگودھا میں مالی سال کے پچاس روز گزرنے کے بعد بھی تاحال شیڈول جاری نہیں ہو سکا، جس کے باعث رجسٹریوں کا عمل مکمل طور پر ٹھپ ہونے کی وجہ سے نہ صرف سینکڑوں سائلین خوار ہو کر رہ گئے ہیں بلکہ ریونیو کی مد میں لگ بھگ پچیس کروڑ روپے ا ب تک نقصان ہو چکا ہے یہی نہیں اس تاخیر کے باعث اربوں روپے کی سرمایہ کاری بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے ،محکمانہ ذرائع کے مطابق ڈی سی ریٹ کا شیڈول آ ن لائن ہو چا ہے ،جس پر سب رجسٹرار آفس کا عملہ سائلین کو یہ کہہ کر رجسٹریاں نہیں کر رہا کہ شیڈول کی ہارڈ کاپی دفتر نہیں آئی جو کہ ایک آفیسر کے دستخط نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ٹیبل پر پڑی ہے ،دوسری طرف مسلسل تاخیر قومی خزانے کو مزید نقصان پہنچانے کا سبب بن رہی ہے ،اور سائلین کاک بال بن کر رہ گئے ہیں، اس حوالے سے پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ اگر دو دن تک شیڈول جاری اور رجسٹریوں کا آغاز نہ ہوا تو بھرپور ہڑتال اور احتجاج کیا جائے گا۔