مہنگائی اور بے روزگاری کا ا ژ دھا عوامی وسائل کو نگل رہا ہے ،توصیف بابر ڈھڈی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) مہنگائی اور بے روزگاری کا ا ژ دھا عوامی وسائل کو نگل رہا ہے حکومت نے عوامی مسائل پر توجہ نہ دی تو اور مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند نہ کیا تو۔۔۔
اس کا خمیازہ غریب تو بھگت رہے ہیں آنیوالے دنوں میں اس کے بھیانک نتائج سے اشرافیہ کو پالا پڑیگا ان خیالات کا اظہار سیاسی وسماجی رہنما توصیف بابر ڈھڈی نے اپنے ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ جب گھر میں بھوک رقص کرتی ہے تو انسانیت دم توڑ جاتی ہے آج قوم اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ہر تیسرے گھر میں بھوک ناچ رہی ہے اور بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ۔