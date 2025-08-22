صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 18ملزم گرفتار

  • سرگودھا
منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 18ملزم گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ سلانوالی پولیس نے کفایت سے شراب 120 لٹر،تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے حسنین سے شراب 30 لٹر،ارشد سے چرس 535 گرام۔۔۔

تھانہ کوٹ مومن پولیس نے ناصر سے آئس 620 گرام، ناصر سے کلاشنکوف، پسٹل 30بور،تھانہ ساجد شہید پولیس نے الیاس سے چرس 600 گرام،تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس نے سرفراز سے آئس 80 گرام،تھانہ اربن ایریا پولیس نے شہزاد سے آئس 60 گرام،شاہزیب سے چرس 620 گرام،قاسم سے چرس 720 گرام،تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے اورنگزیب سے چرس 560 گرام،تھانہ ایس ٹاؤن پولیس نے عمران سے شراب 20 لٹر،عدیل سے آئس 52 گرام،تھانہ شاہ پور سٹی پولیس نے اجمل سے بندوق 12بور، تھانہ میں میلہ پولیس نے عادل سے پسٹل30بور، تھانہ پھلروان پولیس نے معظم سے پسٹل30بور،طیب سے پسٹل30بور اور تھانہ ساجد شہید پولیس نے ناصر سے پسٹل 30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

حکومت غربت کے خاتمے کیلئے سنجیدہ اقدامات کر رہی:رانا سلیم

سیلا ب متاثرہ علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں :عثمان طاہر جپہ

خانیوال :انٹر ڈسٹرکٹ ریجنل پولیس ٹی ٹونٹی کپ کا آغاز

ونڈا جات کو بروقت نمٹانا اولین ترجیح ہے :بابر سلیمان

ڈی پی او و ڈپٹی کمشنر کا بوریوالا میں سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

زکریا یونیورسٹی میں واٹر سپلائی نظام کی ازسرنو تشکیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ