منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 18ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ سلانوالی پولیس نے کفایت سے شراب 120 لٹر،تھانہ شاہ پور صدر پولیس نے حسنین سے شراب 30 لٹر،ارشد سے چرس 535 گرام۔۔۔
تھانہ کوٹ مومن پولیس نے ناصر سے آئس 620 گرام، ناصر سے کلاشنکوف، پسٹل 30بور،تھانہ ساجد شہید پولیس نے الیاس سے چرس 600 گرام،تھانہ بھاگٹانوالہ پولیس نے سرفراز سے آئس 80 گرام،تھانہ اربن ایریا پولیس نے شہزاد سے آئس 60 گرام،شاہزیب سے چرس 620 گرام،قاسم سے چرس 720 گرام،تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے اورنگزیب سے چرس 560 گرام،تھانہ ایس ٹاؤن پولیس نے عمران سے شراب 20 لٹر،عدیل سے آئس 52 گرام،تھانہ شاہ پور سٹی پولیس نے اجمل سے بندوق 12بور، تھانہ میں میلہ پولیس نے عادل سے پسٹل30بور، تھانہ پھلروان پولیس نے معظم سے پسٹل30بور،طیب سے پسٹل30بور اور تھانہ ساجد شہید پولیس نے ناصر سے پسٹل 30بور برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے