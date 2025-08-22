صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پابندی کے باوجود نہروں میں نہانے پر 7افراد گرفتار

  • سرگودھا
پابندی کے باوجود نہروں میں نہانے پر 7افراد گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پابندی کے باوجود نہروں پر نہانے والوں کے خلاف کاروائی کے دوران گزشتہ روز 89شمالی ،لنگر والا پل سمیت دیگر مقامات پر چھاپے مار کر محمد وقاص،محمد ارسلان،محمد بلال وغیرہ سات افراد کو موقع پر پکڑ کر حوالات میں بند کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔

پابندی کے باوجود نہروں پر نہانے والوں کے خلاف کاروائی کے دوران گزشتہ روز 89شمالی ،لنگر والا پل سمیت دیگر مقامات پر چھاپے مار کر محمد وقاص،محمد ارسلان،محمد بلال وغیرہ سات افراد کو موقع پر پکڑ کر حوالات میں بند کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ