پابندی کے باوجود نہروں میں نہانے پر 7افراد گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پابندی کے باوجود نہروں پر نہانے والوں کے خلاف کاروائی کے دوران گزشتہ روز 89شمالی ،لنگر والا پل سمیت دیگر مقامات پر چھاپے مار کر محمد وقاص،محمد ارسلان،محمد بلال وغیرہ سات افراد کو موقع پر پکڑ کر حوالات میں بند کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔
پابندی کے باوجود نہروں پر نہانے والوں کے خلاف کاروائی کے دوران گزشتہ روز 89شمالی ،لنگر والا پل سمیت دیگر مقامات پر چھاپے مار کر محمد وقاص،محمد ارسلان،محمد بلال وغیرہ سات افراد کو موقع پر پکڑ کر حوالات میں بند کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔