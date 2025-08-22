بڑھتی آبادی سے معاشی،معاشرتی مسائل میں اضافہ: ڈاکٹر مظہر
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈائریکٹوریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر محکمہ صحت و آبادی پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفس بھکر کے زیر انتظام چیف منسٹر پاپولیشن مینجمنٹ اینڈ فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت مقامی ہوٹل میں صحافیوں اور کالم نگاروں کے ساتھ ایک سیشن کا انعقاد ہوا۔
سیشن کے مہمان خصوصی سی ای او محکمہ صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس خان تھے ۔سیشن میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر حبیب الرحمن اولکھ، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر محمد رمضان اعوان اور الیکٹرانک پرنٹ اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی سی ای َاو محکمہ صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی ایک قومی مسئلہ ہے جس سے ملک میں معاشی اور معاشرتی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے ۔ آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کرکے ہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے ۔ انہوں نے پنجاب کی جامع سماجی اور طرز عمل کی تبدیلی کی حکمت عملی بارے بھی تفصیلی آگاہ کیا اور اس میں میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔اس مو قع پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر حبیب الرحمن اولکھ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئرآفیسر محمد رمضان اعوان نے نے اپیل کی کہ صحافی اس قومی مسئلہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کیلئے اپنے چینلز اور اخبارات کے توسط سے بڑھتی ہوئی آبادی کے ملکی معیشت پر اثرات،ماں بچے کی صحت اور پیدائش میں وقفے کی اہمیت کے بارے عوام میں شعوربیدار کریں اور کالم بھی لکھیں۔