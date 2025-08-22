صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ممکنہ بارشیں، سلانوالی انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا

  • سرگودھا
ممکنہ بارشیں، سلانوالی انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا

سلانوالی(نمائندہ دنیا ) مون سون کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر سلانوالی انتظامیہ نے الرٹ جاری کر دیا، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور میونسپل کمیٹی نشیبی علاقوں، شاہراہوں، بازاروں اور گلی محلوں کے بڑے نالوں اور چھوٹی نالیوں کی صفائی کو۔۔۔

 یقینی بنا کر نکاس آب کا نظام مربوط بنائیں، ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر سلانوالی چوہدری محمد اکمل نے ممکنہ بارشوں کے پیش نظر حفاظتی انتظامات اور نکاس آب کو بہتر بنانے کے سلسلے میں بلائے گئے ایک اجلاس میں متعلقہ اداروں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اجلاس میں چیف آفیسر ایم سی چوہدری عبدالرزاق گجر، ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سلانوالی کے سرکل آفیسر چوہدری ذیشان آصف، سب انجینیئر راجہ حسن سمیت دیگر اداروں کے افسران نے شرکت کی، اسسٹنٹ کمشنر نے ایم سی اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مشینری اور اور افرادی قوت کو مکمل طور پر متحرک کریں، شدید بارشوں کے باعث کسی بھی نا خوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہیں اور نکاس آب کے نظام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔

 

