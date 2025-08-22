شدید بارشوں کے باعث ضلع خوشاب میں دفعہ 144نافذ کر دی گئی
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے شدید بارشوں کے باعث ممکنہ حادثات اور جانی و مالی نقصان سے بچاء وکے لیے ضلع بھر میں دفعہ 144نافذ کر دی۔۔۔
ضلعی انتظامیہ کے حکمنامے کے تحت دریاوں، برساتی ندی نالوں اور پانی کے ذخائر میں نہانے یا تیرنے اور پانی کے بہاو والے راستوں اور خطرناک مقامات پر جانے پر پابندی ہو گی، ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر نے کہا ہے کہ یہ اقدام شہریوں کو محفوظ رکھنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچاوکیلئے اٹھایا گیا تاکہ شہری شدید بارشوں کے باعث پیدا ہونیوالی سیلابی صورتحال کے دورا ن پانی کی گزرگاہوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہیں،اپنے بچوں اور مال مویشیوں کو محفوظ جگہوں پر رکھیں انہوں نے کہا کہ پابندی پر سختی سے عمل درآمد ہو گا اور،خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف بلا تفریق سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔