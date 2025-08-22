صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

  سرگودھا
ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس

جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب ساجد منیر کلیار کی زیر صدارت کنٹرول روم میں ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس منقعد ہوا۔

اجلاس میں ڈاکٹرراو گلزار یوسف،ڈاکٹر طاہر حیات، ڈینگی کے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن رانا ساجد،نیو ٹریشن آفیسر عمر شہزاد، سوشل ویلفئیر، محکمہ ایجوکیشن، ڈی ای او لیبر ،ڈسٹرکٹ آفیسر خوشاب عشرزکو ، سپورٹس، ، ایم سی خوشاب ،سی اینڈ ڈبلییو، ایگریکلچر، ریسکیو 1122جوہرآباد، فشریز ،سکول ایجوکیشن ودیگر محکموں کے افسران شریک تھے ۔ اجلاس میں ڈینگی کے فوکل پرسن رانا ساجدنے ڈینگی کی روک تھام اور کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں خوشاب ودیگر ایریازمیں ڈینگی کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اوران ٹیموں کی مانیٹرنگ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہاکہ ڈینگی کے حوالے سے مائیکرو پلان مرتب کر نے اور ڈینگی سے متاثرہ علاقوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے ۔ 

 

