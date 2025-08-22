نالے میں گرنے والے 4سالہ بچے کی لاش برآمد کر لی گئی
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )رونق پورہ خوشاب میں گزشتہ روز برساتی نالے میں گر کر لاپتہ ہونے والے کمسن بچے نگاہ مصطفے ٰ کی لاش مل گئی ، 4سالہ نگاہ مصطفے ٰ کی لاش مچھیروں کی جانب سے دریا ئے جہلم کے قریب مچھلیاں پکڑنے کیلئے لگائے گئے جال میں پھنسی ہوئی تھی۔
نعش شناخت کے بعد اس کے لواحقین کے حوالے کر دی گئی ، جب معصوم بچے کی نعش اسکے گھر قاسم پورہ پہنچی تو ہر طرف کہرام مچ گیا ہر آنکھ اشکبار اور ہر چہرہ سوگوار تھا ،4سالہ نگاہ مصطفے گزشتہ شام رونق پورہ کے برساتی نالے میں گر گیا تھا ، بچے کی ماں نے اپنے لخت جگر کو بچانے کیلئے نالے میں چھلانگ لگائی تھی لیکن بچہ اسکے ہاتھ سے نکل گیاتھا ، اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر بچے کی تلاش کیلئے بچے کی والدہ کی نشاندہی پر برساتی نالے میں طویل سرچ آپریشن کیا لیکن لاش ایک مقامی مچھیرے کو دریا کے قریب مچھلیوں کے جال میں اٹکی ہوئی ملی، کمسن بچے کی المناک موٹ کے بعد شہریوں نے آبادی سے گزرنے والے اس نالہ کو غیر محفوط قرار دیتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی کہ نالے کے اطراف میں حفاظی جنگلے لگوائیں جائیں ۔