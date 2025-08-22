ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدرات ڈبلیو ڈبلیو ایف سون ویلی نیچر کنزویشن کے حوالے سے اجلاس
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدرات کانفرنس ہال میں ڈبلیو ڈبلیو ایف سون ویلی نیچر کنزویشن کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار خان ،ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا ،سی ای او ضلع کونسل جوہرآباد اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے ۔ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے افسران نے سون ویلی نیچر کنزرویشن ودیگر کے حوالے سے تفصیلی بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے سون ویلی نیچر کنزروویشن کے حوالے سے متعلقہ افسران کو ہدایت کی تمام کاموں اور منصوبوں میں شفافیت اور موثر حکمت عملی نظر آنی چاہئے اور تمام کاموں کو بروقت مکمل کریں۔