صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدرات ڈبلیو ڈبلیو ایف سون ویلی نیچر کنزویشن کے حوالے سے اجلاس

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدرات ڈبلیو ڈبلیو ایف سون ویلی نیچر کنزویشن کے حوالے سے اجلاس

جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدرات کانفرنس ہال میں ڈبلیو ڈبلیو ایف سون ویلی نیچر کنزویشن کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار خان ،ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا ،سی ای او ضلع کونسل جوہرآباد اور متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے ۔ ڈبلیو ڈبلیو ایف کے افسران نے سون ویلی نیچر کنزرویشن ودیگر کے حوالے سے تفصیلی بریف کیا۔ ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے سون ویلی نیچر کنزروویشن کے حوالے سے متعلقہ افسران کو ہدایت کی تمام کاموں اور منصوبوں میں شفافیت اور موثر حکمت عملی نظر آنی چاہئے اور تمام کاموں کو بروقت مکمل کریں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کھجی گراونڈ میں تجاوزات کیخلاف درخواست،ہائیکورٹ نے میئر اور کمشنر کو طلب کرلیا

کے الیکٹرک شکایتی مراکز فعال بنائے ، ناصر حسین شاہ

میئر کا مختلف علاقوں کا دورہ، برساتی پانی کی نکاسی کے انتظامات کا جائزہ

بیشتر مارکیٹوں سے برساتی پانی نکال لیا گیا ہے ، کمشنر سید حسن نقوی

بارشوں کے بعد شہر کی صورتحال قابو میں ہے ، سعید غنی

شہر اندھیرے میں ڈبو نا کے الیکٹرک کی سنگین غفلت،منعم ظفر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ