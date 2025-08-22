لک محمد ریاض ٹوانہ اور ملک عبدالرزاق ٹوانہ نے زنجشیں بھلا کر صلح کر لی
سلانوالی(نمائندہ دنیا ) لک محمد ریاض ٹوانہ اور ملک عبدالرزاق ٹوانہ دونوں حقیقی بھائیوں نے تمام رنجشیں بھلا کر صلح کر لی جس کے باعث دونوں بھائیوں کے درمیان درینہ عداوتیں ختم ہو گئی۔۔۔
بتایا گیا ہے کہ دونوں حقیقی بھائیوں ملک محمد ریاض ٹوانہ اور ملک عبدالرزاق ٹوانہ کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی چلی آرہی تھی جس کے باعث دونوں خاندانوں کے درمیان نفرتیں پیدا گئی تھی اور دونوں بھائیوں کے درمیان معاملات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے ۔کہ سلانوالی کے شرفا نے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دی اور یوں درینہ عداوت کا ڈراپ سین ہو گیا۔