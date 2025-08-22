8کروڑ مزدوروں میں سے 10فیصد کو بھی حقوق حاصل نہیں، ماریہ عدیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ملک میں تعلیم کا نظام طبقاتی ہے ، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع نایاب ہیں،پاکستان میں آٹھ کروڑ مزدوروں میں سے دس فیصد کو بھی بنیادی حقوق حاصل نہیں۔
ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی حلقہ خواتین سرگودھا کی ناظمہ ماریہ عدیل نے اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہورہے ہیں، ملک کے کسان پریشان ہیں۔ ورکنگ وومن کے لیے باعزت، محفوظ روزگار کا انتظام نہیں۔ ناظمہ سرگودھا ماریہ عدیل نے مزید کہا کہ زراعت کا شعبہ انقلابی اصلاحات چاہتا ہے ، ان حکمرانوں سے بہتری کی توقع نہیں۔