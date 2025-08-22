صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8کروڑ مزدوروں میں سے 10فیصد کو بھی حقوق حاصل نہیں، ماریہ عدیل

  • سرگودھا
8کروڑ مزدوروں میں سے 10فیصد کو بھی حقوق حاصل نہیں، ماریہ عدیل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ملک میں تعلیم کا نظام طبقاتی ہے ، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع نایاب ہیں،پاکستان میں آٹھ کروڑ مزدوروں میں سے دس فیصد کو بھی بنیادی حقوق حاصل نہیں۔

ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی حلقہ خواتین سرگودھا کی ناظمہ ماریہ عدیل نے اپنے بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگرام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہورہے ہیں، ملک کے کسان پریشان ہیں۔ ورکنگ وومن کے لیے باعزت، محفوظ روزگار کا انتظام نہیں۔ ناظمہ سرگودھا ماریہ عدیل نے مزید کہا کہ زراعت کا شعبہ انقلابی اصلاحات چاہتا ہے ، ان حکمرانوں سے بہتری کی توقع نہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹک کیساتھ پیدل گزر گاہوں کی حالت ابتر

لینڈ ریکارڈ سنٹر جانوروں کا باڑہ ،نشئیوں کی آماجگاہ بن گیا

تجاوزات کاصفایا، 25دکانیں سربمہر‘50ہزار جرمانہ

گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج آف کامرس میں شجر کاری

واسا میں مزید عملہ بھرتی ‘ جدید مشینری دی جائیگی:ڈی سی

آر پی او کاحافظ آبادکادورہ ،پنڈی بھٹیاں میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ