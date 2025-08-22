حکومت سیلاب سے متاثرہ افرادکی بھرپورامدادکرے ،عبدالرحمن آصف
بھلوال(نمائندہ دنیا ) جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن آصف نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں وفاقی حکومت متاثرہ افرادکی بھرپورامدادکرے جو اس وقت بے سروسامانی کی حالت میں ہیں۔۔۔
انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اورالخدمت فاونڈیشن اپنا انسانی خدمت کے جذبہ کے تحت ان علاقوں کے متاثرین کو امدادپہنچانے میں کرداراداکررہی ہے یہ ذمہ داری صرف جماعت اسلامی یا الخدمت فاونڈیشن کی نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کا بھی فرض بنتاہے کہ وہ سیاست سے ہٹ کر انسانیت کے ناطے سیلاب زدہ علاقوں میں سیلابی پانی کی تباہی سے متاثر ہونیوالے خاندانوں کے نقصان کا ازالہ کرنے اورانکو دوبارہ آباد کرنے کیلئے اپنا فرض اداکریں ۔