مسلم لیگ(ن) کا یہ دورحکومت حلقے کے لئے سنہرادورثابت ہوگا ،چو دھری اکرم آرائیں
بھلوال(نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) کے سینئر رہنما سابق وائس چیئر مین بلدیہ چو دھری اکرم آرائیں نے کہا ہے کہ ممبر قومی اسمبلی و وفاقی وزیر ڈاکٹرمختاراحمد بھرتھ اورایم پی اے چوہدری منصوراعظم سندھو اہلیان حلقے کی تعمیرترقی کیلئے کوشاں ہیں۔۔۔
تقریبا7ارب روپے کی گرانٹ سے شہر کے تمام علاقوں میں بلاتفریق تعمیراتی کام کروائے جائینگے ، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ(ن) کا یہ دورحکومت اس حلقے کے لئے تعمیراتی لحاظ سے سنہرادورثابت ہوگا منتخب عوامی نمائندگان ڈاکٹرملک مختاراحمد بھرتھ ،چوہدری منصوراعظم سندھو ،ملک صہیب احمد بھرتھ وفاقی اورصوبائی سطح پر اس حلقے کی تعمیروترقی کیلئے اپناعوامی نمائندگی کا حق اداکررہے ہیں ۔