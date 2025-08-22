صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ(ن) کا یہ دورحکومت حلقے کے لئے سنہرادورثابت ہوگا ،چو دھری اکرم آرائیں

  • سرگودھا
مسلم لیگ(ن) کا یہ دورحکومت حلقے کے لئے سنہرادورثابت ہوگا ،چو دھری اکرم آرائیں

بھلوال(نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) کے سینئر رہنما سابق وائس چیئر مین بلدیہ چو دھری اکرم آرائیں نے کہا ہے کہ ممبر قومی اسمبلی و وفاقی وزیر ڈاکٹرمختاراحمد بھرتھ اورایم پی اے چوہدری منصوراعظم سندھو اہلیان حلقے کی تعمیرترقی کیلئے کوشاں ہیں۔۔۔

 تقریبا7ارب روپے کی گرانٹ سے شہر کے تمام علاقوں میں بلاتفریق تعمیراتی کام کروائے جائینگے ، انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ(ن) کا یہ دورحکومت اس حلقے کے لئے تعمیراتی لحاظ سے سنہرادورثابت ہوگا منتخب عوامی نمائندگان ڈاکٹرملک مختاراحمد بھرتھ ،چوہدری منصوراعظم سندھو ،ملک صہیب احمد بھرتھ وفاقی اورصوبائی سطح پر اس حلقے کی تعمیروترقی کیلئے اپناعوامی نمائندگی کا حق اداکررہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعمیراتی منصوبوں میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی سی

ترقیاتی کاموں میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے :نعیم سندھو

ہاؤسنگ سکیموں سے واجبات کی وصولی یقینی بنانے کا حکم

ایم ڈی واسا کا ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کا حکم

وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا چنیوٹ سب کیمپس کا دورہ

ممبر اسلامی نظریاتی کونسل حافظ امجد کا جی سی یو کا دورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ