کندیاں موڑ پٹرولنگ چیک پوسٹ پر ٹریفک جام معمول بن گیا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں موڑ پٹرولنگ چیک پوسٹ پر ٹریفک جام معمول بن گیا، وزن کنڈا پر گاڑیوں کی قطاریں، ایم ایم روڈ پر ٹریفک متاثر۔
تفصیلات کے مطابق کندیاں موڑ پر بڑی گاڑیوں کے نیشنل ہائی وے پر سفر کے لیے اوورلوڈنگ کنٹرول کرنے کی غرض سے لگائے گئے وزن کے کانٹے (ویٹ بریج) پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے ایم ایم روڈ پر ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔عوامی شکایات کے مطابق پیٹرولنگ چیک پوسٹ پر مبینہ طور پر اضافی چارجز اور مالی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں۔ٹرک ڈرائیورز اور مقامی شہریوں کے مطابق پیٹرولنگ اہلکار وزن چیک کرنے کے نام پر اضافی رقم وصول کرتے ہیں۔