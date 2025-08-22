صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے طلباء کی نہم میں شاندار کارکردگی

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار)علاقہ بھر کے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے طلباء نے سرگودہا بورڈ کے جماعت نہم کے امتحانات میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

 اس شاندار نتیجے پر طلباء، والدین اور اساتذہ مبارکباد کے مستحق قرار پائے ہیں۔پنجاب گروپ آف کالجز بھیرہ کیمپس کے ڈائریکٹر علی سکندر راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کی اعلیٰ کارکردگی ان کے روشن مستقبل کی نوید ہے ۔انہوں نے کہا کہ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں میں داخل کروائیں جو جدید تعلیمی سہولیات فراہم کرتے ہوئے بچوں کو دورِ حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ تعلیم دے سکیں۔اس موقع پر پنجاب کالج کے پرنسپل اشعر رشید نے کہا کہ پنجاب کالج بھیرہ میں طلباء کو معیاری اور جدید تعلیم فراہم کرنے کے لیے بہترین سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ ادارہ جدید تدریسی طریقوں، لیبارٹریز اور جدید کلاس رومز کے ذریعے طلباء کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔شہری حلقوں نے طلباء کی کامیابیوں پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ نوجوان مستقبل میں ملک و قوم کا نام روشن کریں گے ۔

 

