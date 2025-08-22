ٹرالر بجلی کے تار سے ٹکرا گیا،پورا شہر تاریکی میں ڈوب گیا
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) لکڑی سے اورلوڈ ٹریکٹر ٹرالر بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق صبح 3بجے کے قریب نہر کنارے گذرتے ہو ئے ٹریکٹر ٹرالا بجلی کی مین لائن سے ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں تاریں ٹوٹ کر زمین پر آ گریں اور برقی رو منقطع ہو گئی نامعلوم ٹریکٹر ڈرائیور ٹرالا لے کر فرار ہو گیافیسکو اہلکار 9گھنٹے بعد برقی رو بحال کر سکے شہری حلقوں نے تحصیل انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ زیادہ اونچائی تک لوڈ کرنے والے ڈرائیوروں کے خلاف مقدمات درج کئے جائیں۔