وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے ممبران کی تحصیل شاہ پور کے مختلف سکولوں کی چیکنگ
شاہ پور صدر(نامہ نگار ) وزیر اعلیٰ پنجاب معائنہ ٹیم کے ممبران نے تحصیل شاہ پور کے مختلف سکولوں کا معائنہ کیا جن میں گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری سکول شاہ پور سٹی ، جھاوریاں ، صدر اور بکھر بار کے سرکاری سکول شامل ہیں۔۔۔
ٹیم نے سکولوں میں داخلہ ، نتائج اور سکولوں کی تزئین و آرائش کا معائنہ کیا ۔ ٹیم نے سکولوں میں بہترین انتظامات و نتائج پر گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول شاہ پور سٹی کے ہیڈ ماسٹرظہیر احمد قمر اور دیگر میں سرٹیفکیٹ تقسیم کئے ۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈی ای او محترمہ عظمی ٰ راؤ و دیگر بھی موجود تھے ۔