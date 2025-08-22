صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان کیخلاف مقدمات کمزور،ضمانت خوش آئند :نائلہ مشتاق

  • سرگودھا


میانوالی (نامہ نگار ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)جنرل سیکریٹری پپلاں بار ایسوسی ایشن نائلہ مشتاق احمد دھون نے کہا ہے کہنو مئی کے 8 مقدمات میں سپریم کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ضمانت منظور کرنا خوش آئند ہے ۔

ان مقدمات کی نوعیت کمزور شواہد پر مبنی تھی، کیونکہ جن لمحات میں عمران خان کو ان کیسز میں نامزد کیا گیا، وہ اس وقت سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت زیر حراست تھے ۔انسداد دہشت گردی عدالت اور لاہور ہائیکورٹ نے محض دو گواہوں کی بنیاد پر ضمانت مسترد کی تھی جبکہ سپریم کورٹ نے انہی شہادتوں کو ناکافی قرار دے کر ضمانت منظور کرلی۔ اگر آئین و قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں، تو ان پر بنائے گئے تمام مقدمات ایک دن میں ختم ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا۔انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ القادر ٹرسٹ کیس میں بھی جلد قانونی پیش رفت ہوگی۔ عمران خان کی بڑھتی ہوئی عوامی مقبولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ امت مسلمہ کے بھی مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں۔

 

 

