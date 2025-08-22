صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو ملزمان گرفتار، کلاشنکوف اور 30 بور پستول برآمد، مقدمات درج

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں پولیس کی کارروائی، دو ملزمان گرفتار، کلاشنکوف اور 30 بور پستول برآمد، مقدمات درج۔تفصیلات کے مطابق ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر۔۔۔

 غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ، تھانہ کندیاں نے دورانِ چیکنگ محمد شہزاد ولد محمد اصغر سکنہ بکھڑا سے کلاشنکوف، اور احسن شاہ ولد ریاض حسین شاہ سکنہ چک نمبر 4-ڈی بی سے 30 بور پستول برآمد کیا۔ دریافت پر دونوں افراد اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہ کر سکے ۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے تھانہ کندیاں میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ۔

 

