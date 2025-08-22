ٹریفک حادثات میں 30سالہ شہری جاں بحق ،2شدید زخمی
جوہرآباد(نمائندہ دُنیا )جوہر آباد اور نواحی علاقوں میں ٹریفک کے حادثات میں ایک شخص جاں بحق، 13سالہ بچے سمیت 2افراد شدید زخمی ہو گئے۔۔۔
پہلا حادثہ وادی سون کے گاوں اوچھالی میں ہوا جہاں ایک تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 30سالہ ہاشم زخمی ہوا ، مضروب ہاشنب کو شدید زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی دم توڑ گیا، دوسرا حادثہ دامن مہاڑ کے قصبہ خالق آباد میں دار ارقم سکول کے قریب ہوا جہاں تیز رفتار موٹر سائیکل کی ٹکر لگنے سے 13سالہ لڑکے محمدبلاول کی دونوں ٹانگیں ٹو ٹ گئیں ، حادثے کا مرتکب موٹر سائیکل سوار موقع سے فرار ، تیسرا حادثہ کچہ بازار جوہر آباد میں ہوا جہاں چنگ چی رکشہ بے قابو ہو کر سبزی والی ریڑھی سے ٹکرا گیا حاثے میں سبزی فروش45سالہ امجد علی ولد حنیف زخمی ہو گیا ، دونوں زخمیوں محمد بلاول اور امجد علی کو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد منتقل کر دیا گیا ہے ۔