حکومت پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال کر ترقی، خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی،ذوالفقار بھٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مسلم لیگ (ن) کے ایم این اے ذوالفقار بھٹی نے کہا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت قوم سے کیے گئے وعدوں کی تکمیل ہر حال میں یقینی بنائے گی۔۔۔
اور پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال کر ترقی، خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی، اب نفرت، انتشار کو بڑھاوا دینے کی سیاست نہیں چلے گی، پاکستانی قوم نے منفی سوچ رکھنے والوں کے مذموم بیانیہ کو مسترد کر دیا ہے ، میاں نواز شریف وفاقی و پنجاب حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، جن کے انقلابی ویژن کی تکمیل کے تحت حکومت عوامی خدمت کا سفر آگے بڑھا رہی ہے۔