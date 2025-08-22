صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فروٹ،سبزی،چکن اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ

  • سرگودھا
فروٹ،سبزی،چکن اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا ) اشیائے خورو نوش کی قیمتوں میں اضافہ مالی مشکلات کے شکار شہری پریشانی میں مبتلا، تفصیلات کے مطابق فروٹ،سبزی،چکن اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔۔۔

 چکن کی قیمت 600روپے سے بڑھ گئی اسی طری 100سے 150روپے میں ملنے والا فروٹ 200سے 250 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے جبکہ چینی 190روپے سے 200روپے میں فروخت ہو رہی ہے 50سے 100روپے کل فروخت ہونے والی سبزی 150سے 200روپے کلو فروخت ہو رہی ہے عوام مصنوعی مہنگائی کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور تحصیل انتظامیہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے ۔ 

 

 

