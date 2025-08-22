فیسکو آفس میانوالی میں کھلی کچہری، 26 شکایات کا ازالہ
میانوالی (نامہ نگار ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)وفاقی محتسب سیکرٹریٹ سرگودھا کے ریجنل ہیڈ خواجہ سیف الرحمان نے ایکسئین فیسکو آفس میانوالی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔۔۔
جہاں وفاقی اداروں کے خلاف شکایات کی سماعت کی گئی۔26 سے زائد شکایات بجلی، پوسٹل لائف انشورنس، نادرا، بیت المال، پاسپورٹ آفس، پاکستان بینیوولنٹ فنڈ، ای او بی آئی، اور چشمہ واپڈا پروجیکٹ کے خلاف پیش کی گئیں۔ موقع پر متعدد شکایات کا ازالہ کیا گیا، اور نئی 26 شکایات بھی وصول کی گئیں۔انہوں نے بتایا کہ شہری سادہ کاغذ پر شکایت تحریر کر کے شناختی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر کے ساتھ بذریعہ ویب سائٹ، ای میل، واٹس ایپ یا ڈاک کے ذریعے شکایت جمع کرا سکتے ہیں ۔ بشرطیکہ وہ کیس عدالت میں زیر سماعت نہ ہو۔