پولیس کے 15افسروں،اہلکاروں کو میڈلز سے نواز ا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پاکستان نے پنجاب پولیس کے 15 بہادر افسران و جوانوں کو ان کی جرات، دلیری اور بہادری کے اعتراف میں قائداعظم پولیس میڈل اور پریزیڈنٹ پولیس میڈل سے نوازا ہے ۔
ان اعزازات میں سب سے زیادہ حصہ سرگودھا ریجن نے اپنے نام کیا، جہاں کے 9 پولیس افسران نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ یوں مجموعی طور پر سرگودھا ریجن پہلے نمبر پر قرار پایا۔ اعزازات حاصل کرنے والوں میں ضلع خوشاب کے سب انسپکٹر محمد فیضان، شفقت نواز،کانسٹیبل خرم نواز، ارشد حسین اور جمشید اقبال جبکہ میانوالی کے سابق ڈی پی او اختر فاروق، سب انسپکٹر کلیم اﷲ خان،خرم شہزاد اور ہیڈ کانسٹیبل محمد اظہر شامل ہیں۔ یہ اعزازات پنجاب پولیس کے ان افسران و جوانوں کی جرات، فرض شناسی، قربانی اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کی جانے والی خدمات کا عملی اعتراف ہیں۔ آر پی او سرگودھا محمد شہزاد آصف خان نے کہا کہ سرگودھا ریجن کے بہادر افسران کا یہ اعزاز نہ صرف پولیس بلکہ پورے خطے کے لیے باعث فخر ہے ۔ یہ میڈلز پنجاب پولیس کے ان ہیروز کے حوصلے اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت ہیں جو امن دشمن عناصر کے خلاف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے ہیں ۔