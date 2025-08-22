صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آر پی اومحمد شہزاد آصف خان کی طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ریجن بھر سے آئے شہریوں نے شرکت کی۔ انہوں نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور اُن کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جار ی کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔

