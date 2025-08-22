آرپی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آر پی اومحمد شہزاد آصف خان کی طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ریجن بھر سے آئے شہریوں نے شرکت کی۔ انہوں نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور اُن کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جار ی کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔
آر پی اومحمد شہزاد آصف خان کی طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ریجن بھر سے آئے شہریوں نے شرکت کی۔ انہوں نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور اُن کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جار ی کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔