  • سرگودھا
تھانہ اینٹی کرپشن میں کھلی کچہری ،شکایات کی بھرمار ہوگئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا مدثر حنیف بھٹی نے عوام کومحکمہ اینٹی کرپشن کے متعلق آگاہی اور عوام کی براہ راست شکایات سننے کے لیے تھانہ اینٹی کرپشن میانوالی میں کھلی کچہری لگائی۔

جس میں میانوالی کے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی،کھلی کچہری کے دوران سائلین نے مختلف کرپٹ مافیا کے خلاف اپنی شکایات درج کروائیں جس پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے فوری کاروائی کے احکامات جاری کیئے ۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن مدثر حنیف بھٹی نے ہر سائل کی درخواست غور سے سنی اور موقع پر ہی کاروائی کے احکامات جاری کیئے اور افسران کو ہدایات دی کہ کھلی کچہری میں موصول ہونے والی درخواستوں کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کر کے رپورٹ پیش کریں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے اینٹی کرپشن میں درخواست دینے کے طریقے کار کو تفصیل سے بتایااور عوام کو آگاہ کیا کہ وہ کرپٹ عناصر کو رشوت دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کروایں۔کھلی کچہری کے اختتام پر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے تھانہ اینٹی کرپشن میانوالی کے لان میں پودالگا کر ملک میں جاری شجرکاری مہم میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس موقع پر فرخ سہیل سندھو ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن میانوالی اورسرکل آفیسر اینٹی کرپشن میانوالی ناصرعزیز نیازی بھی موجود تھے کھلی کچہری میں 80 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ 

 

