صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

  • سرگودھا
الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سرگودہا میں الیکٹرک بسوں کے اجراء کے سلسلے میں نسپاک اور پی ٹی سی کی ٹیم نے جمعرات کے روز الیکٹرک چارجر کی تنصیب کے لیے دورہ کیا۔

 اس موقع پر سیکرٹری آر ٹی اے ملک محمد طاہر، ریونیو اسٹاف اور ایس ڈی او واپڈا بھی موجود تھے ۔ملک محمد طاہر نے ٹیم کو وزٹ کرایا اور بتایا کہ پہلے مرحلے میں 48 الیکٹرک بسیں سرگودہا شہر سے تمام چھ تحصیلوں کے لیے چلائی جائیں گی۔ بس سروس صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہوگی جبکہ کرایہ موجودہ کرایے کے مقابلے میں نصف رکھا گیا ہے تاکہ شہریوں کو کم لاگت، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کی جا سکے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی طور پر جنرل بس اسٹینڈ پر عارضی الیکٹرک چارجر نصب کیا جا رہا ہے جہاں سے الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ ٹیم نے لاہور روڈ پر مستقل سائٹ کا بھی معائنہ کیا، جہاں 4 ہزار کے وی کا جدید بجلی سسٹم نصب کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں الیکٹرک بس سروس کو مزید مؤثر اور پائیدار بنایا جا سکے ۔ ہر روٹ پر سٹیٹ آف دی آرٹ بس اسٹاپ بھی بنائے جائیں گے ۔ سیکرٹری آر ٹی اے کے مطابق اس منصوبے کا مقصد سرگودہا کے عوام کو جدید، ماحول دوست اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا : ہاؤسنگ سکیموں کیلئے نئے ہیلتھ ریگولیشنز منظور

بیجنگ انڈر پاس ، 4 روز میں کام مکمل کرنے کی ہدایت

اپنی چھت، اپنا گھر ، درخواستوں کی تعداد ساڑھے 7لاکھ سے متجاوز

ترک وفد کا لاہورکالج یونیورسٹی کا دورہ

میڈیکل سٹور، بوائز ہاسٹلز سمیت 7مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی

مہنگی چینی بیچنے پر 25 دکاندار گرفتار، 271 کو جرمانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اگلا نشانہ اسلام آباد؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فکر انگیز‘ غور طلب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا ہم پھر غلطی تو نہیں کر رہے؟؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ‘ پاکستان اور بھارت تعلقات کس طرف جا رہے ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
پرچہ آؤٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
سیلاب اور جنت کے باغات
امیر حمزہ