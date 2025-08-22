الیکٹرک بسوں کا اجراء ،چارجر کی تنصیب کی جگہ کا معائنہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سرگودہا میں الیکٹرک بسوں کے اجراء کے سلسلے میں نسپاک اور پی ٹی سی کی ٹیم نے جمعرات کے روز الیکٹرک چارجر کی تنصیب کے لیے دورہ کیا۔
اس موقع پر سیکرٹری آر ٹی اے ملک محمد طاہر، ریونیو اسٹاف اور ایس ڈی او واپڈا بھی موجود تھے ۔ملک محمد طاہر نے ٹیم کو وزٹ کرایا اور بتایا کہ پہلے مرحلے میں 48 الیکٹرک بسیں سرگودہا شہر سے تمام چھ تحصیلوں کے لیے چلائی جائیں گی۔ بس سروس صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہوگی جبکہ کرایہ موجودہ کرایے کے مقابلے میں نصف رکھا گیا ہے تاکہ شہریوں کو کم لاگت، آرام دہ اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کی جا سکے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدائی طور پر جنرل بس اسٹینڈ پر عارضی الیکٹرک چارجر نصب کیا جا رہا ہے جہاں سے الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی۔ ٹیم نے لاہور روڈ پر مستقل سائٹ کا بھی معائنہ کیا، جہاں 4 ہزار کے وی کا جدید بجلی سسٹم نصب کیا جائے گا تاکہ مستقبل میں الیکٹرک بس سروس کو مزید مؤثر اور پائیدار بنایا جا سکے ۔ ہر روٹ پر سٹیٹ آف دی آرٹ بس اسٹاپ بھی بنائے جائیں گے ۔ سیکرٹری آر ٹی اے کے مطابق اس منصوبے کا مقصد سرگودہا کے عوام کو جدید، ماحول دوست اور معیاری سفری سہولیات فراہم کرنا ہے ۔