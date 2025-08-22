صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانزیب اعوان کے فیصل مسعود،ٹی بی ہسپتالوں کے دورے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال اور گورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا تفصیلی دورہ کیا۔

 اس موقع پر انہوں نے ہسپتالوں میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، انتظامی امور اور صفائی کے نظام کا جائزہ لیا اور متعدد اہم ہدایات جاری کیں۔ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے دورے کے دوران کمشنر نے او پی ڈی میں مریضوں کے رش اور میڈیکل رپورٹس وصول کرنے کے کاو نٹرز پر بے ہنگم صورتحال کا سخت نوٹس لیا۔ انہوں نے فوری طور پر مؤثر رپورٹس رسیو میکنزم بنانے ، مریضوں اور ان کے لواحقین کے بیٹھنے کے انتظامات بہتر بنانے اور الٹراساؤنڈ و لیبارٹریز پر مریضوں کے لیے سہولت فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ کمشنر نے لائنوں کے خاتمے اور ہسپتال کے انتظامی امور میں مزید بہتری کے لیے ایم ایس ڈاکٹر سہیل طارق کو فوری اقدامات کا حکم دیا،کمشنر نے گورنمنٹ ٹی بی ہسپتال کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف وارڈز میں مریضوں کی عیادت کی اور ان سے طبی سہولیات، ادویات کی فراہمی اور عملے کے رویے کے بارے میں دریافت کیا۔ کمشنر نے ہسپتال کے بیرونی و اندرونی حصوں میں گندگی اور زمین پر موجود گھاس پھوس پر برہمی کا اظہار کیا اور ایم ایس کو ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے صفائی و دیگر انتظامات فوری بہتر بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہسپتال کے پچھلے گیٹ کے قریب موجود گندگی کے ڈھیروں کو ہٹانے ، زمین پر باغیچہ بنانے اور بیک سائٹ پر موجود پرانی ٹوٹی پھوٹی عمارت کو مسمار کرکے متبادل اقدامات کرنے کی بھی ہدایت دی۔ 

 

