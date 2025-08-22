مویشی رکنھے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن ، 8 باڑے ختم ، 29 گائیں ضبط
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن و ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر شہر میں مویشی رکھنے والوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاون شروع کر دیا گیا۔۔۔
میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا مسعود بلوچ کی سربراہی میں جمعرات کے روز ایم سی اور پیرا فورس نے مشترکہ آپریشن کیا۔آپریشن کے دوران تھانہ اربن ایریا کی حدود میں 8 مویشیوں کے باڑے ختم کر دیے گئے ، 29 گائیں ضبط کر لی گئیں، ایک باڑے کو سیل کر دیا گیا اور ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری حدود میں قائم غیر قانونی چارے کی دکانوں کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور متعدد دکانیں سیل کی جا رہی ہیں۔ ایم او آر زویا مسعود بلوچ نے کہا کہ شہری حدود میں مویشی پالنا غیر قانونی ہے اور اس کے خلاف سخت کارروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی سہولت اور شہر کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے کسی قسم کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایس ڈی او پیرا فورس عبدالجبار بٹ نے کہا کہ تجاوزات، غیر قانونی مویشی باڑوں اور چارے کی دکانوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا اور مستقبل میں بھی سخت اقدامات کیے جائیں گے ۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ انتظامیہ نے اس سے قبل بھی کئی مرتبہ شہر میں مویشی رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں کیں۔ بعد ازاں گوالے شہر میں ہی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں ۔